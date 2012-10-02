Помощь в выборе и покупке шаблона на Madento , vetrumart движке и помощь в запуске , руссифицировании, и установке на сервере.
Opencart и функции API отправляющие запросы с тел.
мобильное приложение имеет описанный API. Функции API отправляют запросы с телефона на сайт под управлением opencart.
нужно чтоб опенкарт умел логинить юзера и продавать товары
стоимость интеграции будет зависить от того что и у кого будет заказано. выбор сделаю по переписке через личку после получения стоимости работы за условный 1 чел/час.
*Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.
*Отказ от исполнителя если нет на связи более 1 дня, нет скринов или иных подтверждений прогресса, превышение срока сдачи отказ без предупреждений
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