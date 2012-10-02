Opencart и функции API отправляющие запросы с тел.

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Закрыт1 заявка137 просмотров

мобильное приложение имеет описанный API. Функции API отправляют запросы с телефона на сайт под управлением opencart.

нужно чтоб опенкарт умел логинить юзера и продавать товары

стоимость интеграции будет зависить от того что и у кого будет заказано. выбор сделаю по переписке через личку после получения стоимости работы за условный 1 чел/час.

*Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

*Отказ от исполнителя если нет на связи более 1 дня, нет скринов или иных подтверждений прогресса, превышение срока сдачи отказ без предупреждений

Opencart
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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