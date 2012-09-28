После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.
Онлайни магазин
Представляю крупный действующий Онлайн магазин. хотим заменить движок на более гибкий и универсальный
Поставлены следующие задачи: для реализации желательны Prestashop, Opencart (можете предложить, что то более лучшее дерзайте)
1) Интернет-магазин, большой ассортимент, от 5 000 позиций, категорий около 100.
2) Несколько городов-филиалов, в каждом будут свои акции и условия
3) Онлайн-покупка нужно максимально полные возможности по оплате paypal, webmoney, и тд
4) Личные кабинеты, статусы исполнения заказа, бонус от суммы покупки, накопительные скидки
и прочие возможности
5) Расширенный поиск, по цене, по названию, по категориям и подкатегориям, артикулу, а также
по слову и точному словосочетанию (чтобы искал не только в названии товара и описании, но и
названии категории), при вводе слова в строку поиска появляется подсказка
6) Интеграция с 1С (поддержка в будущем)
7) Высокая скорость загрузки сайта, стабильность работы, без сбоев и перегрузок
8) Количество заходов на сайт в день от 3000 и будет расти
9) Оптимизация работоспособности под свой сервер?
10) Соответствие всем современным требованиям SEO
11) В дальнейшем нужна будет мобильная версия, планируются различные приложения в соцсетях,
applestore и прочее...
12) Интеграция с социальными сетями Facebook, однокласники, в контакте а также google + (авторизация аккаунтами этих сетей + интеграция товаров и отзывов на страницах соцсетей)
13) Нужен хороший обработчик прайсов (exel)
14)Запись действий пользователей в админке
15)Разграничение прав доступа
16)выгрузка товаров на yandex market, ebay sitemap google
P.S. система управления должна стабильно работать, без перегрузок и позволит реализовать любые наши хотелки в будущем - т.е. легка в доработке
Заявки фрилансеров
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