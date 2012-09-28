Онлайни магазин

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Закрыт12 заявок193 просмотра

Представляю крупный действующий Онлайн магазин. хотим заменить движок на более гибкий и универсальный

Поставлены следующие задачи: для реализации желательны Prestashop, Opencart (можете предложить, что то более лучшее дерзайте)

1) Интернет-магазин, большой ассортимент, от 5 000 позиций, категорий около 100.

2) Несколько городов-филиалов, в каждом будут свои акции и условия

3) Онлайн-покупка нужно максимально полные возможности по оплате paypal, webmoney, и тд

4) Личные кабинеты, статусы исполнения заказа, бонус от суммы покупки, накопительные скидки

и прочие возможности

5) Расширенный поиск, по цене, по названию, по категориям и подкатегориям, артикулу, а также

по слову и точному словосочетанию (чтобы искал не только в названии товара и описании, но и

названии категории), при вводе слова в строку поиска появляется подсказка

6) Интеграция с 1С (поддержка в будущем)

7) Высокая скорость загрузки сайта, стабильность работы, без сбоев и перегрузок

8) Количество заходов на сайт в день от 3000 и будет расти

9) Оптимизация работоспособности под свой сервер?

10) Соответствие всем современным требованиям SEO

11) В дальнейшем нужна будет мобильная версия, планируются различные приложения в соцсетях,

applestore и прочее...

12) Интеграция с социальными сетями Facebook, однокласники, в контакте а также google + (авторизация аккаунтами этих сетей + интеграция товаров и отзывов на страницах соцсетей)

13) Нужен хороший обработчик прайсов (exel)

14)Запись действий пользователей в админке

15)Разграничение прав доступа

16)выгрузка товаров на yandex market, ebay sitemap google

P.S. система управления должна стабильно работать, без перегрузок и позволит реализовать любые наши хотелки в будущем - т.е. легка в доработке

OpencartPrestaShop
13 лет назад
online_srote
Алакбаров 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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