После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.
Список заданий для интернет магазина
Нужно внести незначительные изменения в интернет магазине: Вот список заданий:
1. Нужно изменить ссылку в верхнем меню с кнопки "Главная". Она ведет не на главную страницу сайта.
2. Заменить ссылку "Кабинет" в верхнем оранжевом меню, на ссылку - "Контакты"
3.Убрать ссылку "Оформить" в верхнем оранжевом меню, так как она ведет в "Корзина".
4. Сделать меню более выделенным. Серое на сером сливается.
Заявки фрилансеров
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