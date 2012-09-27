Список заданий для интернет магазина

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Нужно внести незначительные изменения в интернет магазине: Вот список заданий:

1. Нужно изменить ссылку в верхнем меню с кнопки "Главная". Она ведет не на главную страницу сайта.

2. Заменить ссылку "Кабинет" в верхнем оранжевом меню, на ссылку - "Контакты"

3.Убрать ссылку "Оформить" в верхнем оранжевом меню, так как она ведет в "Корзина".

4. Сделать меню более выделенным. Серое на сером сливается.

13 лет назад
promonika
Ярослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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