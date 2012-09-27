Список заданий для интернет магазина

Нужно внести незначительные изменения в интернет магазине: Вот список заданий:

1. Нужно изменить ссылку в верхнем меню с кнопки "Главная". Она ведет не на главную страницу сайта.

2. Заменить ссылку "Кабинет" в верхнем оранжевом меню, на ссылку - "Контакты"

3.Убрать ссылку "Оформить" в верхнем оранжевом меню, так как она ведет в "Корзина".

4. Сделать меню более выделенным. Серое на сером сливается.