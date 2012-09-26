Настройка импорта VirtualMart из csv

Есть работающий магазин на joomla. Сам магазин реализован на virtualMart. Прайс в csv формате уже настроен по коллонкам разделам и полям. Магазин тоже настроен по тем же параметрам. Проблема заключается в том что не весь прайс заливается в магазин. (хотя должен весь, ибо никакие правила не нарушаются). Необходимо разобраться в проблеме и исправить ее. Параметры max_execution_time и max_input_time уже менялись - не помогло. Но хостингом можно управлять в разумных пределах.