Необходимо качественно сверстать и интегрировать готовый дизайн на движок WebAsyst (лицензия куплена)
Настройка импорта VirtualMart из csv
Есть работающий магазин на joomla. Сам магазин реализован на virtualMart. Прайс в csv формате уже настроен по коллонкам разделам и полям. Магазин тоже настроен по тем же параметрам. Проблема заключается в том что не весь прайс заливается в магазин. (хотя должен весь, ибо никакие правила не нарушаются). Необходимо разобраться в проблеме и исправить ее. Параметры max_execution_time и max_input_time уже менялись - не помогло. Но хостингом можно управлять в разумных пределах.
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