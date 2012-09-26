Нужно внедрить в интернет магазин навигационную цепочку (хлебные крошки) движок opencard. Все вопросы в аську 400898634
Доделки по и-нет магазину на OsCommerce
Для работающего интернет-магазина необходимо доделать:
1. Страницы марки автомобиля. Пример: http://a d m i r a l-c.com.ua/#AUDI (Пробелы удалить). Однотипные страницы по всем маркам авто.
Страница должна содержать текстовые блоки + акционные предложение (не реализовано)
2. Сегодня товары не попадают в индекс поисковика (нет к ним пути в обход формы на php). Необходимо как-то реализовать их индексацию.
3. Отзывы. Сегодня отзывы приходят на e-mail и ими нельзя управлять из CMS. нужно что бы можно было. Так же отзывы необходимо закрыть от индексации на всех страницах кроме главной.
CMS - OsCommerce
БД товаров - MSQL (более 50 000 товаров).
Условия оплаты: предоплату не плачу, могу дать контакты фрилансеров, с которыми сотрудничал.
Заявки фрилансеров
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