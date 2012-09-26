Доделки по и-нет магазину на OsCommerce

Для работающего интернет-магазина необходимо доделать:

1. Страницы марки автомобиля. Пример: http://a d m i r a l-c.com.ua/#AUDI (Пробелы удалить). Однотипные страницы по всем маркам авто.

Страница должна содержать текстовые блоки + акционные предложение (не реализовано)

2. Сегодня товары не попадают в индекс поисковика (нет к ним пути в обход формы на php). Необходимо как-то реализовать их индексацию.

3. Отзывы. Сегодня отзывы приходят на e-mail и ими нельзя управлять из CMS. нужно что бы можно было. Так же отзывы необходимо закрыть от индексации на всех страницах кроме главной.

CMS - OsCommerce

БД товаров - MSQL (более 50 000 товаров).

Условия оплаты: предоплату не плачу, могу дать контакты фрилансеров, с которыми сотрудничал.