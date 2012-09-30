Нужен интернет-магазин

Нужно разработать интернет-магазин. Каталога продукции содержит около 5 000 тысяч наименований (видов товаров) - их будет нужно загрузить в базу данных будущего сайта. Все товары находятся в Excel. Также нужен стильный и не шаблонный дизайн. Сроки: не более двух недель. От исполнителя требуется грамотный подход и выполнение работы в срок. Оплата на ваш выбор.Бюджет договорной.