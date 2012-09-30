Требуется внести доработки в интернет-магазин на Битриксе "малый бизнес". 1. Изменить структуру меню и сделать его сворачиваемым; 2. Сделать, чтобы размер баннера на главной странице отталкивался от размера самой картинки баннера, а не ...
Нужен интернет-магазин
Нужно разработать интернет-магазин. Каталога продукции содержит около 5 000 тысяч наименований (видов товаров) - их будет нужно загрузить в базу данных будущего сайта. Все товары находятся в Excel. Также нужен стильный и не шаблонный дизайн. Сроки: не более двух недель. От исполнителя требуется грамотный подход и выполнение работы в срок. Оплата на ваш выбор.Бюджет договорной.
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