Html4 -> opencart

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Завершен3 заявки153 просмотра

Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух - трех страниц — пусть будет главная (с феатуред продуктами), категория (самый простой листинг в одну колонку) и стр продукта.

Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

HTMLOpencart
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LazyFloyd
Влад 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Могу рекомендовать для работы по интеграции верстки Html4 -> opencart Связь поддерживается во время исполнения, самое главное сообщения не пустые а содержат что сделано что будет сделано и когда. Все обещания выполнены, спасибо.
Великолепный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватные и только по делу замечания. Сразу видно, что человек знает свое дело. С оплатой тоже никаких проблем. Все вовремя и в полном объеме как и договаривались. Работать с таким человеком одно удовольствие. Рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

LazyFloyd
Влад 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад