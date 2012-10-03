Html4 -> opencart

Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух - трех страниц — пусть будет главная (с феатуред продуктами), категория (самый простой листинг в одну колонку) и стр продукта.

Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.