Коррективы в шаблоны. Добавление стандартных функций.
Интернет-магазин + MLM
Есть проект jacklinedesolle.com
Это - сайт-презентация косметической продукции из Канады.
Они работают как и мери-кей или орифлейм по схеме MLM - пирамида дилеров и сабдилеров.
Необходим интернет-магазин + реализация схемы этой пирамиды (т.е. личный кабинет с различными ролями и правами доступа: основной дилер, филиалы и сабдилеры).
Человек, который должен был делать всю работу неожиданно слился. Исполнителя нужно найти до обеда воскресенья, и до вечера воскресенья предварительно договориться. В противном случае придется отказаться от проекта.
В итоге надо сделать на 1 этапе:
Сайт
- статические странички (контакты всякие и т.п.)
- каталог товаров с ценой и кнопкой "добавить в корзину"
- корзина покупателя
- электронные платежи
- несколько языков на сайте
Админка
- редактор статических страниц (например tiny mce)
- Редактор рубрикатора (каталога)
- Редактор товара
- Загрузка картинок
на 2 этапе:
вся схема МЛМ
по словам заказчика - он это смог сделать в экселе, но это неудобно.
на 3 этапе:
поддержка и доработка за дополнительную плату.
Дополнительно нужна защита всего этого дела через https.
На первый этап будет отведена неделя. На 2-й, 3-й и тесты - еще три недели.
Текущий сайт сделан на UMI. Если продолжать на нем же, то придется покупать пакет интернет-магазина за 30к. Т.е. на работу останется только 20.
Альтернативно у нас есть движок интернет-магазина на кодигнишере, который недолго дорабать под задачу (надо, чтобы вы разбирались в данном фреймворке).
Еще альтернатива - предлагайте реализацию такую, какая полностью удобна вам, лишь бы вписывалась в бюджет.
Понятно, что задача на данный момент не детализирована. Сейчас важно найти среди вас человека, который готов взяться в принципе (чтобы мы могли сказать заказчику, что от пректа не отказываемся). Пришлите, пожалуйста, на [email protected] ссылку на лучшую по вашему мнению вашу же работу (интернет-магазин), а также видение реализации (движок/фреймворк).
С теми, кого сочли подходящим, попытаемся связаться завтра начиная с 14:00 МСК (оставьте свой скайп еще).
Спасибо за внимание.
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