Интернет-магазин + MLM

Есть проект jacklinedesolle.com

Это - сайт-презентация косметической продукции из Канады.

Они работают как и мери-кей или орифлейм по схеме MLM - пирамида дилеров и сабдилеров.

Необходим интернет-магазин + реализация схемы этой пирамиды (т.е. личный кабинет с различными ролями и правами доступа: основной дилер, филиалы и сабдилеры).

Человек, который должен был делать всю работу неожиданно слился. Исполнителя нужно найти до обеда воскресенья, и до вечера воскресенья предварительно договориться. В противном случае придется отказаться от проекта.

В итоге надо сделать на 1 этапе:

Сайт

- статические странички (контакты всякие и т.п.)

- каталог товаров с ценой и кнопкой "добавить в корзину"

- корзина покупателя

- электронные платежи

- несколько языков на сайте

Админка

- редактор статических страниц (например tiny mce)

- Редактор рубрикатора (каталога)

- Редактор товара

- Загрузка картинок

на 2 этапе:

вся схема МЛМ

по словам заказчика - он это смог сделать в экселе, но это неудобно.

на 3 этапе:

поддержка и доработка за дополнительную плату.

Дополнительно нужна защита всего этого дела через https.

На первый этап будет отведена неделя. На 2-й, 3-й и тесты - еще три недели.

Текущий сайт сделан на UMI. Если продолжать на нем же, то придется покупать пакет интернет-магазина за 30к. Т.е. на работу останется только 20.

Альтернативно у нас есть движок интернет-магазина на кодигнишере, который недолго дорабать под задачу (надо, чтобы вы разбирались в данном фреймворке).

Еще альтернатива - предлагайте реализацию такую, какая полностью удобна вам, лишь бы вписывалась в бюджет.

Понятно, что задача на данный момент не детализирована. Сейчас важно найти среди вас человека, который готов взяться в принципе (чтобы мы могли сказать заказчику, что от пректа не отказываемся). Пришлите, пожалуйста, на [email protected] ссылку на лучшую по вашему мнению вашу же работу (интернет-магазин), а также видение реализации (движок/фреймворк).

С теми, кого сочли подходящим, попытаемся связаться завтра начиная с 14:00 МСК (оставьте свой скайп еще).

Спасибо за внимание.