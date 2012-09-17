Сделать сайт на Битрикс

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Закрыт9 заявок150 просмотров

Приобретена программа 1С Битрикс "Малый бизнес" и шаблон дизайна. Необходимо создать интернет магазин контрольно-измерительных приборов и связать с 1С 8.2 10.3

13 лет назад
planetakip
Евгения 
59 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров