Здравствуйте. Есть интернет-магазин на битриксе, редакция "Малый бизнес". Настроена выгрузка товаров из 1С на сайт. В 1 С есть 2 типа цен: розничная - по которой продают и закупочная - по которой ...
Сделать сайт на Битрикс
Приобретена программа 1С Битрикс "Малый бизнес" и шаблон дизайна. Необходимо создать интернет магазин контрольно-измерительных приборов и связать с 1С 8.2 10.3
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