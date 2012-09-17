Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
Доработка шаблона Magento
Добрый день, коллеги.
1. адаптация сайта под корпоративный стиль, разрабатываемй дизайнером на основе того же шаблона (возможна смена цветовой гаммы и стилистики кнопок)
2. Использовать для сайта шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/40378.html для создания сайта по продае программного обеспечения (на примере софткея или олсофта)
а) локализация шаблона на русский
б) прикрутить робокассу
в) добавить ряд особенностей:
- добавить на вкладку справа возможность оставить данные для звонка менеджера
- добавить по центру новостную колонку (вместо банера)
- добавить к центральной информативной странице ниже, страницу с рекомендацией по дозакупке
3. воспользоваться Вашими услугами для наполнения сайта (возможно парсинг)
Прошу уточнить по срокам проекта и стоимости. Так же прошу учесть, что пока нет достойной CMS, Вам предлагается выбрать и провести ликбез по ней самостоятельяно.
Буду очень благодарен креативным отзывам.
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