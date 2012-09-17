Доработка шаблона Magento

Добрый день, коллеги.

1. адаптация сайта под корпоративный стиль, разрабатываемй дизайнером на основе того же шаблона (возможна смена цветовой гаммы и стилистики кнопок)

2. Использовать для сайта шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/40378.html для создания сайта по продае программного обеспечения (на примере софткея или олсофта)

а) локализация шаблона на русский

б) прикрутить робокассу

в) добавить ряд особенностей:

- добавить на вкладку справа возможность оставить данные для звонка менеджера

- добавить по центру новостную колонку (вместо банера)

- добавить к центральной информативной странице ниже, страницу с рекомендацией по дозакупке

3. воспользоваться Вашими услугами для наполнения сайта (возможно парсинг)

Прошу уточнить по срокам проекта и стоимости. Так же прошу учесть, что пока нет достойной CMS, Вам предлагается выбрать и провести ликбез по ней самостоятельяно.

Буду очень благодарен креативным отзывам.