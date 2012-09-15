ИМ на PHPshop - добавить второй язык интерфейса

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Закрыт2 заявки89 просмотров

Есть Интернет-Магазин с натянутым дизайном на скрипт PHPshop Enterprise Pro 1C.

Необходимо добавить второй язык интерфейса для работы с единой базой.

13 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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