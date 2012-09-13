Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
Интернет-магазин (Барахолка куплю/продам)
Требуется написать скелет интернет магазина на kohana 3.2
- Каталог товаров неограниченной вложенности.
- профиль
- личные данные
- поиск по каталогу
- Избранные товары (с возможностью добавлять из каталога)
- обратная связь
- восстановление пароля.
- Корзина, редактирование корзины, оформление заказа (Оплата будет при встрече покупателя и продавца. телефон будет показан для потенциального покупателя.) Можно поидее предусмотреть внутреннюю валюту. платежные системы интегрируем уже самостоятельно. Тк изначально будет барахолка
- виджеты на страницы (есть наброски свои уже в плане кода)
- возможность выбора города из предложенного. Вообще можно взять готовые sql с базами региона и городов. В последующем использовать их при регистрации или же если покупатель выбрать город.
- Фильтр каталога товаров разным параметрам: VIP,срочная продажа, диапазон цен, размер, производитель, распродажа, новинка и т.п.
- Товары в каталог могут добавлять пользователи сайта, пред-модерация добавленных товаров.
платформа:
php 5.3
FrameWork Kohana
Jquery
Дизайн за основу взять bootstrap twitter как базовый.
примеры интернет магазинов скину. подобие.
Вообщем чем то напоминать будет барахолку. Куплю продам.
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