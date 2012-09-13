Интернет-магазин (Барахолка куплю/продам)

Требуется написать скелет интернет магазина на kohana 3.2

- Каталог товаров неограниченной вложенности.

- профиль

- личные данные

- поиск по каталогу

- Избранные товары (с возможностью добавлять из каталога)

- обратная связь

- восстановление пароля.

- Корзина, редактирование корзины, оформление заказа (Оплата будет при встрече покупателя и продавца. телефон будет показан для потенциального покупателя.) Можно поидее предусмотреть внутреннюю валюту. платежные системы интегрируем уже самостоятельно. Тк изначально будет барахолка

- виджеты на страницы (есть наброски свои уже в плане кода)

- возможность выбора города из предложенного. Вообще можно взять готовые sql с базами региона и городов. В последующем использовать их при регистрации или же если покупатель выбрать город.

- Фильтр каталога товаров разным параметрам: VIP,срочная продажа, диапазон цен, размер, производитель, распродажа, новинка и т.п.

- Товары в каталог могут добавлять пользователи сайта, пред-модерация добавленных товаров.

платформа:

php 5.3

FrameWork Kohana

Jquery

Дизайн за основу взять bootstrap twitter как базовый.

примеры интернет магазинов скину. подобие.

Вообщем чем то напоминать будет барахолку. Куплю продам.