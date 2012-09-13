Refresh сайта

Добрый день.Есть сайт auto-tools.com.ua на старой версии Joomla и на старом виртуамарте.Требуется переделать его под новые версии Joomla и Виртуамарта и повесить новый диз.Сайт по структуре и т.д остается 1 в 1 как сейчас,дизайн сайта предоставлю в psd.Пишите свою цену и срок в проекте.Если сработаемся,нужно будет делать еще массу других проектов.Спасибо.