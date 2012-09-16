it-cg

Виктор Бурмистров it-cg

 
38 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
FrontEnd Developer

– HTML/CSS (div/table & fixed/resize inposition);

– HTML5-junior/CSS3;

– CSS sprites;

– JavaScript /Jquery;

– PHP;

– MySQL;

– CMS Joomla(VirtueMart/K2) / Drupal / Wordpress / OpenCart / Modx;

– Denwer / Apache.

– Написание программного обеспечение (offline/online приложений);

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaMODXDrupaljQueryApacheVirtuemart
Отзывы заказчиков
seomasterstudio
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать eng версию сайта с возможностью выбора
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
romanp
Роман 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Натянуть сайт на joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
newtechbusinesse
Алексей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Настроить шаблон joomla
Сделал все качественно и раньше срока, красавчик! всем советую
Приятно работать с таким заказчиком. Сделкой доволен! Будут рад дальнейшему сотрудничеству! Мои наилучшие пожелания и дальнейших успехов!
Ответный отзыв
Eugene_Loo
Евений 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Joomla: Добавление модуля WEB-камеры
Быстро, качественно и внимательно к деталям. Архи- важные качества для исполнителя. Отдельный бонус - это творческий подход, не переходящий в самодеятельность и за рамки задачи. Очень позитивные эмоции от сотрудничества, будем работать ещё не раз!
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