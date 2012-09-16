FrontEnd Developer
– HTML/CSS (div/table & fixed/resize inposition);
– HTML5-junior/CSS3;
– CSS sprites;
– JavaScript /Jquery;
– PHP;
– MySQL;
– CMS Joomla(VirtueMart/K2) / Drupal / Wordpress / OpenCart / Modx;
– Denwer / Apache.
– Написание программного обеспечение (offline/online приложений);
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделал все качественно и раньше срока, красавчик! всем советую
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком. Сделкой доволен! Будут рад дальнейшему сотрудничеству! Мои наилучшие пожелания и дальнейших успехов!
$40
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно и внимательно к деталям. Архи- важные качества для исполнителя. Отдельный бонус - это творческий подход, не переходящий в самодеятельность и за рамки задачи. Очень позитивные эмоции от сотрудничества, будем работать ещё не раз!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга