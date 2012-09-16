Быстро, качественно и внимательно к деталям. Архи- важные качества для исполнителя. Отдельный бонус - это творческий подход, не переходящий в самодеятельность и за рамки задачи. Очень позитивные эмоции от сотрудничества, будем работать ещё не раз!