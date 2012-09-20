Настроить шаблон joomla

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Завершен4 заявки144 просмотра

нужно настроить на сайте шаблон joomla

админку предоставлю

http://www.astemplates.com/content/asj38/index.php/about-us/our-projects/ - вот шаблон

оплата по факту (сегодня вечером) на карту связной банк или на вебмани через терминал

Joomla
13 лет назад
newtechbusinesse
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

it-cg
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Сделал все качественно и раньше срока, красавчик! всем советую
Приятно работать с таким заказчиком. Сделкой доволен! Будут рад дальнейшему сотрудничеству! Мои наилучшие пожелания и дальнейших успехов!

Заявки фрилансеров

it-cg
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад