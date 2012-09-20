Настроить шаблон joomla

Здравствуйте, есть готовый сверстаный шаблон c1ick.su, его необходимо натянуть на CMS, желательно ДЛЕ или Вордпресс, но можно и другие, предлагайте. Пожалуйста, пишите приблизительное время, которое вам потребуется и цену.