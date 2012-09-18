Настройка магазина на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть магазин "из коробки".

Требуется настройка товаров и торговых предложений, настройка импорта товаров из CSV и настройка фильтров.

Достаточно срочно.

Интересуют цены и сроки.

13 лет назад
congerru
Алексей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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