Перенести сайт Joomla 1.5 на 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок116 просмотров

Доброго всем времени суток.

Существует сайт на Joomla 1.5

Необходимо перенести его на 2.5 со всеми модулями и контентом. И соответственно шаблон

___http://world-privileges.com.ua/

Joomla
13 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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