Нужна Настройка интернет магазина на OpenCart: Подключить модуль бесплатной доставки Сделать возможность выбора в разделе оплата "Оплата с помощью купона (Groupon, Biglion и пр.)" Настроит модули доставки всех популярных транспортных ...
Перенести сайт Joomla 1.5 на 2.5
Доброго всем времени суток.
Существует сайт на Joomla 1.5
Необходимо перенести его на 2.5 со всеми модулями и контентом. И соответственно шаблон
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