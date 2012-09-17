Надо полностью перенести сайт kabinki.ru с ShopCMS на OpenCart. Надо сохранить весь функционал Перенести дизайн Все товары Поправить баги в шаблоне если такие есть Оплата по факту!
Настройка интернет-магазина на OpenCart
Нужна Настройка интернет магазина на OpenCart:
Подключить модуль бесплатной доставки
Сделать возможность выбора в разделе оплата "Оплата с помощью купона (Groupon, Biglion и пр.)"
Настроит модули доставки всех популярных транспортных компаний
Настроить SEO.
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