Настройка интернет-магазина на OpenCart

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки152 просмотра

Нужна Настройка интернет магазина на OpenCart:

Подключить модуль бесплатной доставки

Сделать возможность выбора в разделе оплата "Оплата с помощью купона (Groupon, Biglion и пр.)"

Настроит модули доставки всех популярных транспортных компаний

Настроить SEO.

Opencart
13 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров