Есть дизайн 8 страниц нужно сделать легкий сайт
Магазин под ключ на Битрикс (перенос с Джумла)
Пациент – keratin.com.ua, сейчас на VirtueMart 1.1.9 stable + Joomla! 1.5.23 Stable 27. Переносится на 1С-Битрикс. Все детали в файле-приложении.
Пожалуйста, пишите Ваши оценочные сроки и стоимость. Ищу уверенного, опытного, грамотного специалиста для долгосрочного сотрудничества.
Преимущество будет у лансеров из Киева.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно поправить функционал меню, мелочь... сайт на JoomlaСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Требуется совместная работа с программистами по настройке каталогов, инфоблоков, корзины. Требование отличное знание 1с битрикс. За скорость оплата достойная!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересует перенос магазина с товарами (200товаров) с движка shopos на prestashop 1.5, настройка prestashop.Закрыт13 лет назад
- $250
Требуется создать простой сайт-визитку на joomla. Потребуется установить несколько модулей, поверстать и возможно немного поработать в фотошопе.Системы управления (CMS)30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется разработчик с отличным знанием CMS Magento для поддержки и внедрения новых задач. Проект готов на 70-80%. Необходимые знания: администрирование MySQL, Apache знание php, js и html ...Закрыт13 лет назад
Необходимо исправить ошибки, которые выдаёт интерпретатор PHP и узнать почему не загружаются фото в статьи.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на Друпале esque(точка)su Прошлый разработчик не справился. Нужно внести такие коррективы: 1. добавить в подвал сайта рубрики "о нас пишут", контакты. там хотелось бы разместить партнеров наших, их логотипы и ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно поставить верстку на джумлу и запрограммировать. Сроки - до понедельника.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Перенести существующий сайт html (статика) на Amiro CMS.Закрыт13 лет назад