Магазин под ключ на Битрикс (перенос с Джумла)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки108 просмотров

Пациент – keratin.com.ua, сейчас на VirtueMart 1.1.9 stable + Joomla! 1.5.23 Stable 27. Переносится на 1С-Битрикс. Все детали в файле-приложении.

Пожалуйста, пишите Ваши оценочные сроки и стоимость. Ищу уверенного, опытного, грамотного специалиста для долгосрочного сотрудничества.

Преимущество будет у лансеров из Киева.

Joomla
13 лет назад
monomarkos
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров