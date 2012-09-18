Html-макеты установить на WordPress и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Html макеты установить на WordPress настроить сделать готовыи работаюшим саитом

от вас жду бюджета и сроков в приложение макеты jpg для оценки и т3 сама верстка есть предоставлю по запросу исполнителю

HTMLWordPress
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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