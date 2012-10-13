Натянуть сайт на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок191 просмотр

Необходимо разместить сайт (интернет магазин) на систему управления joomla.

Верстка сайта готова. Скрины страниц сайта во вложении.

Если кратко:

1) Нужо отображение каталога, форма заполнения каталога

Тоесть: Группа,

Подгруппа

Наименование товара1

Наименование товара2

2) Отслживание комментария к товару, ответ к комментаиям,

3) Форма отправки сообщения с сайта. Ответ на сообщения с сайта

4) Форма учета заказа с сайта товара.

Joomla
13 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

it-cg
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

it-cg
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад