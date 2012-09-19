Оптимизация потребления ресурсов Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Сайт: http://pandorasbox.ru

Хостинг: http://fozzy.com/ru/shared-hosting

На данный момент происходит перерасход памяти от открытия 10 страниц.

Вот запись с примером: http://pandorasbox.ru/Fault_VML.exe (сделано UVScreenCamera).

Требуется определить причину.

От вас: стоимость, сроки.

PS

Стоимость исправления будет обсуждаться отдельно.

Joomla
13 лет назад
pandorasbox
Светлана 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров