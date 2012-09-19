есть сайт на самописной CMS / нужно внести ряд изменений, таких как - исправить пару ошибок, сделать всплывающее меню, сверстать пару табличек манагерам для примера. Требуется сделать по срокам ...
Оптимизация потребления ресурсов Joomla 2.5
Сайт: http://pandorasbox.ru
Хостинг: http://fozzy.com/ru/shared-hosting
На данный момент происходит перерасход памяти от открытия 10 страниц.
Вот запись с примером: http://pandorasbox.ru/Fault_VML.exe (сделано UVScreenCamera).
Требуется определить причину.
От вас: стоимость, сроки.
PS
Стоимость исправления будет обсуждаться отдельно.
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