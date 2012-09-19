Нужно доработать тему на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок276 просмотров

Требуется доработки WordPress темы - изменение некторых цветов, добавление соц сетей, некоторую разметку.

Только для опытных фрилансеров имеющих большой опыт с WP.

WordPress
13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров