Доработка сайта на TYPO3

Евгений отозвался попробовать помочь решить ряд зад - внести изменения в уже существующий сайт на TYPO3. До этого с задачей был глобальный ступор - специалистов почти нет, документации на немецком, сайт не с нуля делать, в результате свои трудности. Евгений оказался единственным кто смог сделать с ним хоть что-то, решил некоторые задачи из списка, очень проникся ситуацией, коротко говоря: помог чем смог. Продемонстрировав себя очень ответственным разработчиком. За что ему огромное спасибо! Уверен что с более знакомыми ему cms типа джумлы или вордпресс он решит вашу задачу до конца.