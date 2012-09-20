Доработка сайта на TYPO3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки128 просмотров

Нужен программист шарящий в TYPO3, задачи не сложные, создать разделы, настроить вывод формы.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fsag2
52 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$1
1 день
Евгений отозвался попробовать помочь решить ряд зад - внести изменения в уже существующий сайт на TYPO3. До этого с задачей был глобальный ступор - специалистов почти нет, документации на немецком, сайт не с нуля делать, в результате свои трудности. Евгений оказался единственным кто смог сделать с ним хоть что-то, решил некоторые задачи из списка, очень проникся ситуацией, коротко говоря: помог чем смог. Продемонстрировав себя очень ответственным разработчиком. За что ему огромное спасибо! Уверен что с более знакомыми ему cms типа джумлы или вордпресс он решит вашу задачу до конца.
Спасибо :)

Заявки фрилансеров

fsag2
52 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
13 лет назад