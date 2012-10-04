Починить админку litecommerce в Wordpress

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Завершен2 заявки118 просмотров

Нужно срочно починить админку litecommerce в Wordpress, не отображаються некоторые пункты

WordPress
13 лет назад
testdigest
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день
Прекрасно справился с поставленой задачей. Буду и в дальнейшем работать со Станиславом. Рекомендую.
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад