нужно настроить на сайте шаблон joomla админку предоставлю http://www.astemplates.com/content/asj38/index.php/about-us/our-projects/ - вот шаблон оплата по факту (сегодня вечером) на карту связной банк или на вебмани через терминал
Починить админку litecommerce в Wordpress
Нужно срочно починить админку litecommerce в Wordpress, не отображаються некоторые пункты
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