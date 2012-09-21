Установка/настройка Wordpress

Необходимо предложить и установить симпатичный template для видеоблога для размещения роликов сторонних видеосервисов (преимущественно, youtube). Предпочтительно бесплатный, но можно рассмотреть и платный вариант.

Ориентировка на вордпресс по причине простоты последущей работы, но если предложите что-то более интересное, то можно обсудить.