Нужно настроить интернет-магазин похожий на otto.de на CMS Magento. Есть на виртуальном сервере напарсеная БД товаров. Нужно: 1) Скрипт который переганяет имеющуююся БД в БД CMS Magento (потом его придется переодически запускать, так как ...
Установка/настройка Wordpress
Необходимо предложить и установить симпатичный template для видеоблога для размещения роликов сторонних видеосервисов (преимущественно, youtube). Предпочтительно бесплатный, но можно рассмотреть и платный вариант.
Ориентировка на вордпресс по причине простоты последущей работы, но если предложите что-то более интересное, то можно обсудить.
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