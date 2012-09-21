Установка/настройка Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок180 просмотров

Необходимо предложить и установить симпатичный template для видеоблога для размещения роликов сторонних видеосервисов (преимущественно, youtube). Предпочтительно бесплатный, но можно рассмотреть и платный вариант.

Ориентировка на вордпресс по причине простоты последущей работы, но если предложите что-то более интересное, то можно обсудить.

WordPress
13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все было сделано оперативно, профессионально, в процессе Роман предлагал разные варианты на выбор. Теперь все вопросы по настройке я знаю, к кому обращать)
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад