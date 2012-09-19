Требуется наладить сайт агентства недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка111 просмотров

Есть джумла 1,5. требуется привести все в порядок, с поиском объектов, и автоматическим добавлением вариантов.

Joomla
13 лет назад
7nebo
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров