Перенести сайт на CS-Cart, осовременить дизайн.

Существующий сайт с корзиной был написан на каком-то фреймворке и поэтому любое изменение требует достаточно сложного вмешательства в код. Зато работает быстро:)

Нужно перенести все движок CS-Cart, чтобы в дальнейшем изменения производились легко и просто.

Обязательно сохранить существующую БД и все поля в админке и добавить новые возможности вроде печати и редактирования платежных документов, и полей для физических лиц в кабинете для юридических.

Сама БД относительно невелика.

Осовременить дизайн.

Добавил еще неполное ТЗ для сайта, часть его нужно будет отредактировать.

Оплата Яндекс-деньги, PayPal, безнал.

Заявки буду только от имеющих опыт по данной теме, так как проект достаточно сложный.