Прикрутка сверстанного сайта к cms на ROR

Здравствуйте!

Требуется верстка и прикрутка сверстанного сайта к cms написанной на ROR.

Сайт несложный - визитка с 2-мя витринами, фотогаллереей, блогом и может еще чем-то стандартным. Для понимания, это несложный сайт студии, сделанный по аналогии с нашим или даже проще (форма заказа будет стандартной, а не как у нас с калькулятором). singree.com

Схемка прилагается, дизайн есть.

http://dl.dropbox.com/u/2833995/site_v1/site_v1.html

Сориентируйте, кто возьмется и за какие деньги?