Прикрутка сверстанного сайта к cms на ROR

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка162 просмотра

Здравствуйте!

Требуется верстка и прикрутка сверстанного сайта к cms написанной на ROR.

Сайт несложный - визитка с 2-мя витринами, фотогаллереей, блогом и может еще чем-то стандартным. Для понимания, это несложный сайт студии, сделанный по аналогии с нашим или даже проще (форма заказа будет стандартной, а не как у нас с калькулятором). singree.com

Схемка прилагается, дизайн есть.

http://dl.dropbox.com/u/2833995/site_v1/site_v1.html

Сориентируйте, кто возьмется и за какие деньги?

HTML
13 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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