Небольшие доработки в системе администрирования

Есть готовый сайт. Был создан в 2006-2007 г. Основное предназначение - описание деятельности компании и размещение изображений выполненных работ.

При наполнении столкнулись со следующими недоработками:

1. Невозможно разделение портфолио по пунктам в навигации.

2. Не работает вставка ссылок в новости. Некорректно работает ссылка "Подробнее..."

3. При публикации новостей выбор даты отображается только до 2009 года.

4. Другие мелкие недочеты.

Ищем исполнителя с Украины. Оплата в гривне.

В качестве возможного решения рассматривается также вариант перенесения существующего дизайна сайта на другую систему управления контентом. Например, Joomla.