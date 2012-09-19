Hастройка Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки126 просмотров

Сайт http://advokat-kieva.com.ua/

1. Анализ соответствия текущих настроек поставленным целям.

2. Аудит ресурса для контекстной рекламы.

3. Разделение поискового и контекстного размещения рекламных сообщений

4. Формирование полного семантичесгого ядра. Рекомендации по наполнению сайта.

5. Выявление и добавление минус слов.

6. Адаптация объявлений для поисковой и контентной сетей.

7. Создание медийных объявлений

8. Контроль и корректировка.

Google Ads
13 лет назад
advokatkijv
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров