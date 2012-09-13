Сайт на UMI.CMS

Есть интернет магазин, который необходимо переделать. Куплена лицензия 1С Битрикс, на который нужно перейти. Также магазин нуждается в ряде серьезных изменений, т.к. сейчас то что есть сложно назвать магазином. Требуются предложения с примерной стоимостью, ...