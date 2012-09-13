Сайт на UMI.CMS

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Закрыт3 заявки178 просмотров

Нужен специалист

для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms

Имеется лицензия Сommerce

Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом.

Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала

URL сайта покажу в личку.

Требуется человек, реально работавший с UMI.CMS

Оплата сдельная, в дальнейшем будут регулярно несложные задачи.

12 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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