Добрый день.Есть сайт auto-tools.com.ua на старой версии Joomla и на старом виртуамарте.Требуется переделать его под новые версии Joomla и Виртуамарта и повесить новый диз.Сайт по структуре и т.д остается 1 в 1 как сейчас,дизайн сайта ...
Подключить к магазину php shop Робокассу
Требуется подключить к интернет-магазину tvoiaksessuar.ru платежную систему Робокасса.
Задание считается выполненным только тогда, когда магазин станет способен принимать платежи за товары. Время выполнения 2 дня.
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