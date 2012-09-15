Доработки шаблона и css стилей сайта Joomla

Сайт: www.format24.ru

1) Установить фиксированный размер шаблона 960px.

2) Убрать красную строка у абзацев в css( т.к. много текста "плывёт").

3) На любой странице прописывая вручную тэг "

- тексту не присваивается данное значение, по этой причине поисковики не видят на страницах продвигаемые словосочетания с атрибутом главного заголовка ().

4) В разделе "контакты" установить карту яндекс.

5) В разделе "контакты" изменить стиль шрифта и расположение текста. В настоящее время просто вся информация представлена неаккуратно.

6) В "шапке сайта" имеется текст (блочная вёрстка div). Откорректировать код для правильного отображения текста.

7) На страницах имеется ссылка на "печать", а также ссылка на "e-mail".

В настоящее время данные ссылки визуально соединены. Необходимо слова разнести друг от друга на 3-5мм, изменить текст ссылок на "Распечатать страницу" и "отправить ссылку", так же поменять стиль шрифта, убрать подчёркивание ссылок и напротив ссылок расположить соответствующие иконки, принтер и значок e-mail - @.

7) Некорректно работают иконки на соцсети (долго подгружаются, не всегда загружаются). Необходимо исправить.

8) Изменить шаблон витрины товаров: http://format24.ru/door-handle/linea-cali/bell-knob.html . Примерный вариант в прикреплённом файле

8) В виртумарте "подкрутить счётчик порядкового номера заказа, т.е. отчёт номеров заказов начался №6708