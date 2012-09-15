Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
Доработки шаблона и css стилей сайта Joomla
Сайт: www.format24.ru
1) Установить фиксированный размер шаблона 960px.
2) Убрать красную строка у абзацев в css( т.к. много текста "плывёт").
3) На любой странице прописывая вручную тэг "- тексту не присваивается данное значение, по этой причине поисковики не видят на страницах продвигаемые словосочетания с атрибутом главного заголовка ().
4) В разделе "контакты" установить карту яндекс.
5) В разделе "контакты" изменить стиль шрифта и расположение текста. В настоящее время просто вся информация представлена неаккуратно.
6) В "шапке сайта" имеется текст (блочная вёрстка div). Откорректировать код для правильного отображения текста.
7) На страницах имеется ссылка на "печать", а также ссылка на "e-mail".
В настоящее время данные ссылки визуально соединены. Необходимо слова разнести друг от друга на 3-5мм, изменить текст ссылок на "Распечатать страницу" и "отправить ссылку", так же поменять стиль шрифта, убрать подчёркивание ссылок и напротив ссылок расположить соответствующие иконки, принтер и значок e-mail - @.
7) Некорректно работают иконки на соцсети (долго подгружаются, не всегда загружаются). Необходимо исправить.
8) Изменить шаблон витрины товаров: http://format24.ru/door-handle/linea-cali/bell-knob.html . Примерный вариант в прикреплённом файле
8) В виртумарте "подкрутить счётчик порядкового номера заказа, т.е. отчёт номеров заказов начался №6708
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день.Есть сайт auto-tools.com.ua на старой версии Joomla и на старом виртуамарте.Требуется переделать его под новые версии Joomla и Виртуамарта и повесить новый диз.Сайт по структуре и т.д остается 1 в 1 как сейчас,дизайн сайта ...Закрыт13 лет назад
Добрый день! Интересует создание интернет магазина под ключ. Все кроме дизайна и наполнения. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на джомле, но можно и на другом варианте остановится. ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать скелет интернет магазина на kohana 3.2 - Каталог товаров неограниченной вложенности. - профиль - личные данные - поиск по каталогу - Избранные товары (с возможностью добавлять из каталога) ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на доработку движка, адаптацию под Беларусь, модули оплаты беларускими платежными системами и др. дополнения,подробности вышлю в личку... Приоритет Беларуским программерам, интересует постоянное сотрудничество...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Имеется API платёжной системы PayCard Ищется специалист способный настроить его чтобы это все работало с магазином на сервисе InSales.ruЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется подключить к интернет-магазину tvoiaksessuar.ru платежную систему Робокасса. Задание считается выполненным только тогда, когда магазин станет способен принимать платежи за товары. Время выполнения 2 дня.Завершен13 лет назад
- $1000
Есть интернет магазин, который необходимо переделать. Куплена лицензия 1С Битрикс, на который нужно перейти. Также магазин нуждается в ряде серьезных изменений, т.к. сейчас то что есть сложно назвать магазином. Требуются предложения с примерной стоимостью, ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Коротко: Нужен интернет магазин. Какой движок - не знаю, предложите варианты. Магазин должен уметь работать с товарами имеющими несколько опций (система атрибутов), то есть, например, цвет, размер, в клеточку, в полосочку. Атрибуты ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, есть давно работающий интернет-магазин на платформе шоп-скрипт. Очень заинтересован в постоянном сотрудничестве с хорошим специалистом для доработок. Первые задания в приложении. Форма оплаты любая.Завершен13 лет назад