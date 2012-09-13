Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
Интернет-магазин запчастей
Добрый день! Интересует создание интернет магазина под ключ. Все кроме дизайна и наполнения. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на джомле, но можно и на другом варианте остановится. Дизайнер есть который все отрисует. От Вас необходимо: примерные сроки выполнения, стоимость работы. В дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению сайта, так же есть еще несколько направлений для которых необходимы сайты, так что сотрудничество может быть долгосрочным. Пожалуйста так же присылайте примеры Ваших работ
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