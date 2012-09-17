Приватно для Влада Черкасова

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Завершен1 заявка105 просмотров

Доработка сайта Joomla

Joomla
13 лет назад
vs-shop
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Спасибо большое Владу за быструю и качественную работу! Всегда на связи, разумная цена и высокое качество. +10 Рекомендую
Приятно, было поработать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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