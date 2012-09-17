Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
Приватно для Влада Черкасова
Доработка сайта Joomla
Выбранный исполнитель
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