Интернет-магазин автозапчастей

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Закрыт10 заявок192 просмотра

Нужно разработать интернет-магазин автозапчастей на подобии следующих

www.emex.ru

www.exist.ru

shop.pixtinauto.ru

www.autodoc.ru

Такой же функционал. Нужны ориентировочная стоимость проекта и срок реализации. Также нужны специалисты которые реализовывали интернет-магазин. Просьба сразу дать ссылки на реализованные проекты

13 лет назад
Intelma
Назым 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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