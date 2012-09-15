Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
Интернет-магазин развивающих игрушек
Необходимо на наш хостинг установить движек (двигло выбирает исполнитель, и с нами согласует), заказать или прорисовать дизайн, настроить экспорты/импорты в т.ч. и в 1С, забить номенклатуру.
Некоторые требования к сайту:
- отталкиваемся по функционалу и структуре от http://www.wkind.ru/
- должен быть полнофункциональный интернет-магазин с корзиной заказов, скидками, способами оплаты, личным кабинетом, и т.д.
- должна быть простая для понимания, но полнофункциональная панель администратора, которая бы позволяла вводить ограничения по функционалу для администраторов низшего уровня (что бы ничего не поломали).
Сопровождение проекта необходжимо минимум год. Цена этого интересует в качестве факультативной информации. Обязательно в рамках тендера указывайте отдельной строкой данную цену и условия обслуживания.
СЕО. Так же необходимо. По нему готовы вышлушать индивидуальные предложения.
Оплата исключительно в электронных деньгах (Яндекс или ВМ). Предоплата возможна исключительно на условиях поэтапного ввода в эксплуатацию, но не более 15–20% от общей стоимости проекта за этап. Первый этап работ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО без предоплаты (например установка и настройка движка на нашем хостинге).
В личку свои предложения писать не нужно. Рассматриваются только предложения опубликованные публично в этом тендере с ценой и сроками. Конкурентным преимуществом будет являться хорошее портфолио (можно и не тут), и конечно же цена. В личную почту можно только задавать технические и организационные вопросы по проекту.
В рамках тендера просим указывать ссылку на портфолио, цену, сроки, предлагаемый движек для установки. Отдельной строкой цену за дизайн, СЕО, годовое техническое сопровождение.
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