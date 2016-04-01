Создание и сопровождение web-сайтов. PHP, JavaScript, MySQL
Создание и проектирование систем с использованием PHP, MySQL, JavaScript, AJAX. Создание и сопровождение web-сайтов. Опыт работы более 8 лет.
Отзывы заказчиков
$96
10 баллов
9 лет назад
Ответственный и опытный исполнитель, способный адекватно оценить как задачу, так и свои силы. Отдельный "+" за самостоятельную проверку результата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Олега как Заказчика. Понимание сложности выполнения поставленной задачи. Быстрота с проверкой и оплатой.
$35
10 баллов
9 лет назад
Спасибо большое Сделано качественно и быстро и что самое важно профессионально! С задачной справился и даже больше исправил ошибки которые допустили специалисты до него. Подробно объяснил все проблемы и устранил их. Отзывчивый и приятный в общении человек. Продолжаем и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задание заключалось в улучшении индексации сайта поисковиками. Существовало несколько решений и их обсуждали. Выработали подход и выбрали лучшее решение. При выполнении задания было много общения, ответы получал быстро, Заказчик понимал, что необходимо и это ускоряло выработку окончательного решения. Проверка изменений и оплата были быстрыми. Был рад выполнить интересный проектом для отличного Заказчика!
$75
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена профессионально, обстоятельно и более чем замечательно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Приятное сотрудничество.
$12
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Отличный, грамотный исполнитель. Быстро вник, все четко, все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё быстро и по делу, сотрудничеством доволен, рекомендую.
$16
10 баллов
9 лет назад
Всем привет! Влад выполнил задание как и всегда четко, внятно и понятно. Сроки выдержал. Рекомендую к сотрудничеству по данному вопросу на 100%. с/у Денис
Ответный отзыв
Приятно общаться с человеком, который знает что хочет и может это донести до исполнителя. Сотрудничаю и надеюсь на дальнейшие задания.
Веб-программирование
31 отзыв
$14/час
от $14от 1 дня
#161
Системы управления (CMS)
14 отзывов
$14/час
от $14от 1 часа
#110
Интернет-магазины
10 отзывов
$14/час
от $14от 1 дня
#47
Тестирование сайтов
3 отзыва
$14/час
от $14от 1 часа
#24
HTML-верстка
2 отзыва
$14/час
от $14от 1 дня
#912
Наполнение сайтов
нет отзывов
$14/час
от $14от 1 часа
#1499
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$14/час
от $14от 1 часа
#1515