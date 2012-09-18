TAOBAO - создание русскоязычного поисковика на TOP

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка186 просмотров

Здравствуйте. Нужен программист с готовым решением по локализации TAOBAO на русский

примеры созданных сайтов china-discount.ru, kupikitay.ru, rustaobao.ru, grand-mall.com, cenoed.ru, http://rutaobao.com

На TAOBAO OPEN PLATFORM

Также нужно обеспечение в открытии аккаунта таобао с регистрацией API и покупки ключа.

мне не нужен доступ в чужой аккаунт и API нужно не продавца — важна обработка товаров с переводом на русский

Так же необходимо подключение к https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202... или подобному сервису

Должна использоваться Taobao Open Platform для получения данных, google translate/microsoft bing translate для перевода товаров, кэширование

Сумма оговаривается индивидуально

Прошу свои предложения дополнительно высылать мне на почту [email protected]

13 лет назад
volshebstvo
Наталья 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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