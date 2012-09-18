Нужен специалист для сопровождения и модернизации сайта на UMI cms Имеется лицензия Сommerce Интернет-магазин функционирует, идет наполнен контентом. Требуется частичное изменение дизайна, доработка функционала ...
TAOBAO - создание русскоязычного поисковика на TOP
Здравствуйте. Нужен программист с готовым решением по локализации TAOBAO на русский
примеры созданных сайтов china-discount.ru, kupikitay.ru, rustaobao.ru, grand-mall.com, cenoed.ru, http://rutaobao.com
На TAOBAO OPEN PLATFORM
Также нужно обеспечение в открытии аккаунта таобао с регистрацией API и покупки ключа.
мне не нужен доступ в чужой аккаунт и API нужно не продавца — важна обработка товаров с переводом на русский
Так же необходимо подключение к https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202... или подобному сервису
Должна использоваться Taobao Open Platform для получения данных, google translate/microsoft bing translate для перевода товаров, кэширование
Сумма оговаривается индивидуально
Прошу свои предложения дополнительно высылать мне на почту [email protected]
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