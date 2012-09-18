TAOBAO - создание русскоязычного поисковика на TOP

Здравствуйте. Нужен программист с готовым решением по локализации TAOBAO на русский

примеры созданных сайтов china-discount.ru, kupikitay.ru, rustaobao.ru, grand-mall.com, cenoed.ru, http://rutaobao.com

На TAOBAO OPEN PLATFORM

Также нужно обеспечение в открытии аккаунта таобао с регистрацией API и покупки ключа.

мне не нужен доступ в чужой аккаунт и API нужно не продавца — важна обработка товаров с переводом на русский

Так же необходимо подключение к https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202... или подобному сервису

Должна использоваться Taobao Open Platform для получения данных, google translate/microsoft bing translate для перевода товаров, кэширование

Сумма оговаривается индивидуально

Прошу свои предложения дополнительно высылать мне на почту [email protected]