Программирование интернет-магазина

Нужно создать интернет-магазин фильтров для воды.

В первую очередь, интересует программирование. Если можете заняться и дизайном, отдельно указывайте стоимость программирования и дизайна.

Во вложении: перечень страниц и схемы переходов, сервисы и фишки, которые необходимо реализовать, бриф на дизайн, описание формы заявки. Если необходимы схемы интерфейсов - напишите, выложу.

CMS - скорее всего, umi, но можно обсуждать. Точно не джумла, и не опенкарт.

Предложите цену и сроки.