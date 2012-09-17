Не выгружается нужный тип цен из 1С в Битрикс

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин на битриксе, редакция "Малый бизнес".

Настроена выгрузка товаров из 1С на сайт.

В 1 С есть 2 типа цен: розничная - по которой продают и закупочная - по которой закупают каждый товар.

Проблема в том что товары из 1С на сайт выгружаются не с розничной ценой, а с закупочной.

Нужно это поправить.

Оплата сразу.

Спасибо.