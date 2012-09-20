Программист для 1С-Битрикс

$5000
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Закрыт3 заявки128 просмотров

Требуется программист для работы с 1С Битрикс на постоянную работу (постоянный поток проектов)

Программинг с уже готовой версткой

ТЗ оформлены по ГОСТу :)

Требования:

Опыт работы с Битрикс не менее 3-х лет

Пунктуальность и ответственность очень даже приветствуется

13 лет назад
revazak
Артур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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