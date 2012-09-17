1С-Предприятие для интернет-магазина одежды

Для интернет магазина белья и одежды, нужна 1С с дописанием существующей чистой конфигурации или возможно приобретение уже готовых конфигураций, ваших наработок.

- Магазин работает со своим складом - 10% товара и 90% товара перекупает, нужно реализовать импорт прайсов поставщиков, подстроить импорт под существующие прайсы и сделать обработку прайс для листов.

- Реализовать принцип проставления соответствий, если один и тот же товар есть у разных поставщиков (может быть что у 2-х поставщиков есть один и тот же товар, но размеры или цвет не пересекаются, а может быть что пересекаются размеры, цвет но цены на эти товары разные).

Вижу это так, каждый день загружаются прайсы, файлы с данными от поставщиков. Если

в файле есть новые позиций, т.е. товары с которыми не установлены связи с соответствующими товарами в каталоге, значит это новый товар и его нужно связать с товаром в каталоге. Связываются товары вручную.

- так же нужна обработка для экспорта данных в виде файла, для подгрузки на сайт.

укажите стоимость Ваших готовых решений или стоимость дописания чистой конфигурации.

По времени нет ограничений.