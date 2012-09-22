Требуется программист для работы с 1С Битрикс на постоянную работу (постоянный поток проектов) Программинг с уже готовой версткой ТЗ оформлены по ГОСТу :) Требования: Опыт работы с Битрикс не ...
OpenCart - устранение ошибок и добавление функций
задачи: www.estore.tj
смотреть вложенные файлы
1. вставка картинки "payments.jpg"
2. сделать языковой выбор как при выборе валюты
3. вставить 3 баннера под слайдом (при кликании открывало бы страницу (с информацией))
4. вставка ссылок социальный сетей
5. a) исправить недочеты переводов
b) исправить недочеты переводов
6. вставить опросник
7. вставить ссылку "вконтакте"
8. исправить недочеты переводов
9. сделать так чтобы не было выбора кроме "Таджикистан и Душанбе"
10. исправить недочеты переводов
11. исправить недочеты переводов
12. сделать так чтобы не было выбора кроме "Таджикистан и TJK Zone"
13. убрать надпись
P.S. везде где есть недочеты переводов, исправить. в процессе работы по устранению неполадок описанных выше, могут быть добавлены еще несколько добавок. приветствуется рекомендации.
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