OpenCart - устранение ошибок и добавление функций

$50
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Завершен2 заявки122 просмотра

задачи: www.estore.tj

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1. вставка картинки "payments.jpg"

2. сделать языковой выбор как при выборе валюты

3. вставить 3 баннера под слайдом (при кликании открывало бы страницу (с информацией))

4. вставка ссылок социальный сетей

5. a) исправить недочеты переводов

b) исправить недочеты переводов

6. вставить опросник

7. вставить ссылку "вконтакте"

8. исправить недочеты переводов

9. сделать так чтобы не было выбора кроме "Таджикистан и Душанбе"

10. исправить недочеты переводов

11. исправить недочеты переводов

12. сделать так чтобы не было выбора кроме "Таджикистан и TJK Zone"

13. убрать надпись

P.S. везде где есть недочеты переводов, исправить. в процессе работы по устранению неполадок описанных выше, могут быть добавлены еще несколько добавок. приветствуется рекомендации.

Opencart
13 лет назад
fxtrad3r
Сайрус 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$50
4 дня
Доволен сотрудничеством. Рекомендую. Очень быстро справился с поставленной задачей!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад