Для интернет магазина белья и одежды, нужна 1С с дописанием существующей чистой конфигурации или возможно приобретение уже готовых конфигураций, ваших наработок. - Магазин работает со своим складом - 10% товара и ...
Настройка и обслуживание интернет-магазина
Хочу создать интернет магазин, нашел большой выбор шаблонов templatemonster.com , выбрал себе понравившийся на prestashop . Ищу спеца, который бы настроил,оптимизировал, раскручивал,создавал банеры. Короче долгосрочное сотрудничество по полному обслуживанию интернет-магазина. Сайт будет работать в Европе.
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