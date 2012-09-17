Настройка и обслуживание интернет-магазина

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Закрыт8 заявок144 просмотра

Хочу создать интернет магазин, нашел большой выбор шаблонов templatemonster.com , выбрал себе понравившийся на prestashop . Ищу спеца, который бы настроил,оптимизировал, раскручивал,создавал банеры. Короче долгосрочное сотрудничество по полному обслуживанию интернет-магазина. Сайт будет работать в Европе.

PrestaShop
13 лет назад
bartonn88
55 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров