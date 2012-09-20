Натянуть верстку на MODX Revo + Shopkeeper

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Нужно натянуть верстку на MODX Revo + организовать каталог товаров и корзину заказа на Shopkeeper. Каталог товаров должен быть в отдельном контексте. У каждого товара должна быть возможность добавлять характеристики товара через tv param-edit. Для вывода ресурсов использовать getProducts. Прикрутить к каталогу GroupEdit для быстрого редактирования товаров.

Сколько будет стоить и займет времени?

Ниже перечень страниц верстки.

http://le-genda.com/assorty/catalog.html

http://le-genda.com/assorty/chambers.html

http://le-genda.com/assorty/index.html

http://le-genda.com/assorty/index-2.html

http://le-genda.com/assorty/login.html

http://le-genda.com/assorty/order.html

http://le-genda.com/assorty/order-end.html

http://le-genda.com/assorty/product.html

http://le-genda.com/assorty/registration.html

http://le-genda.com/assorty/text-page.html

http://le-genda.com/assorty/text-page-2.html

HTMLMODX
13 лет назад
Le-genda
Ольга 
42 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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