Натянуть верстку на MODX Revo + Shopkeeper

Нужно натянуть верстку на MODX Revo + организовать каталог товаров и корзину заказа на Shopkeeper. Каталог товаров должен быть в отдельном контексте. У каждого товара должна быть возможность добавлять характеристики товара через tv param-edit. Для вывода ресурсов использовать getProducts. Прикрутить к каталогу GroupEdit для быстрого редактирования товаров.

Сколько будет стоить и займет времени?

Ниже перечень страниц верстки.

http://le-genda.com/assorty/catalog.html

http://le-genda.com/assorty/chambers.html

http://le-genda.com/assorty/index.html

http://le-genda.com/assorty/index-2.html

http://le-genda.com/assorty/login.html

http://le-genda.com/assorty/order.html

http://le-genda.com/assorty/order-end.html

http://le-genda.com/assorty/product.html

http://le-genda.com/assorty/registration.html

http://le-genda.com/assorty/text-page.html

http://le-genda.com/assorty/text-page-2.html