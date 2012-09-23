Доработка интернет-магазина на Битрикс

Требуется внести доработки в интернет-магазин на Битриксе "малый бизнес".

1. Изменить структуру меню и сделать его сворачиваемым;

2. Сделать, чтобы размер баннера на главной странице отталкивался от размера самой картинки баннера, а не был фиксированным;

3. Cделать главную фотографию в карточке товара раскрываемой по клику – также как

дополнительные фотографии.

4. При выводе фотографии товара на полный экран она должна сворачиваться по нажатию Escape

5. В корзине заменить галочки удаления отдельными кнопками «удалить»

6. При удалении товара из сравнения не выходить из страницы сравнения, оставаться на ней.

7. Улучшить совместимость с IE 6:

i. Не работает регистрация, недоступна кнопка. Исправить

ii. Пункты левого меню на главной странице имеет слишком большие отступы по высоте

Полной совместимости с IE 6 не требуем -)

8. Добавить виджет «купить в кредит» от банка «Тьнькофф», приложение 1.

9. Установка модуля автоматической отправки SMS через сайт (например, http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sozdavatel.sms/?sphrase_id=1365177 )

Просьба указывать цену и сроки для вышеперечисленных правок. Адрес магазина предоставлю по запросу в личку.