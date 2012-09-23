Есть хостинг и домен и интересующий шаблон. Нужно запилить для простенького инернет-магазина. Колличество товаров 5. Помимо встроенных модулей будет нужен: Обратный звонок Онлайн чат ...
Доработка интернет-магазина на Битрикс
Требуется внести доработки в интернет-магазин на Битриксе "малый бизнес".
1. Изменить структуру меню и сделать его сворачиваемым;
2. Сделать, чтобы размер баннера на главной странице отталкивался от размера самой картинки баннера, а не был фиксированным;
3. Cделать главную фотографию в карточке товара раскрываемой по клику – также как
дополнительные фотографии.
4. При выводе фотографии товара на полный экран она должна сворачиваться по нажатию Escape
5. В корзине заменить галочки удаления отдельными кнопками «удалить»
6. При удалении товара из сравнения не выходить из страницы сравнения, оставаться на ней.
7. Улучшить совместимость с IE 6:
i. Не работает регистрация, недоступна кнопка. Исправить
ii. Пункты левого меню на главной странице имеет слишком большие отступы по высоте
Полной совместимости с IE 6 не требуем -)
8. Добавить виджет «купить в кредит» от банка «Тьнькофф», приложение 1.
9. Установка модуля автоматической отправки SMS через сайт (например, http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sozdavatel.sms/?sphrase_id=1365177 )
Просьба указывать цену и сроки для вышеперечисленных правок. Адрес магазина предоставлю по запросу в личку.
Заявки фрилансеров
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