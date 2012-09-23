Создать сайт на CMS (преимущественно Joomla)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки112 просмотров

Есть хостинг и домен и интересующий шаблон.

Нужно запилить для простенького инернет-магазина.

Колличество товаров 5.

Помимо встроенных модулей будет нужен:

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В идеале еще оплата через robokassa

Joomla
13 лет назад
bestnaf
Адель 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров