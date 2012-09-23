Нужно сделать шаблон на подобии этого steamby.ru + добавить некоторые новшества. дизайн новый есть
Создать сайт на CMS (преимущественно Joomla)
Есть хостинг и домен и интересующий шаблон.
Нужно запилить для простенького инернет-магазина.
Колличество товаров 5.
Помимо встроенных модулей будет нужен:
Обратный звонок
Онлайн чат
В идеале еще оплата через robokassa
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