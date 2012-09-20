Создание сайта на DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужно сделать шаблон на подобии этого steamby.ru + добавить некоторые новшества. дизайн новый есть

DLE
13 лет назад
oleg12688
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров